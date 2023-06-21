У Підмосков'ї спалахнув цех з виробництва палет: вогонь перекинувся на сусідні склади
В російському місті Волоколамську пізно ввечері 20 червня, почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет.
Про це повідомляють російські ЗМІ та МНС. Кажуть, що причина займання – коротке замикання. Традиційно запевнили, що постраждалих немає.
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Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежа виникла на території підприємства "Паллетрейд" на Ямській вулиці. Великий стовп диму видно з різних районів міста.
"Над Волоколамськом їдкий дим — місцеві очевидці пишуть про те, що на заводі спалахнули піддони", – йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що чорний стовп диму піднімається прямісінько в небо.
Пожежа на заводі у Волоколамську: відео
У Міністерстві Росії у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працювали рятувальники.
Даних щодо постраждалих немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання.
Згодом стало відомо, що вогонь перекинувся на сусідні склади.
Вогнеборці намагаються загасити пожежу / Фото російські служби
О 01:43 пожежу було локалізовано.
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- До слова, на території військового госпіталю в окупованому армією Росією Брянську 18 червня спалахнула потужна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів.
- А 19 червня в Москві горів Центральний ремонтно-механічний завод у районі – Кузьминки.