У Підмосков'ї спалахнув цех з виробництва палет: вогонь перекинувся на сусідні склади

В російському місті Волоколамську пізно ввечері 20 червня, почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет.

Про це повідомляють російські ЗМІ та МНС. Кажуть, що причина займання – коротке замикання. Традиційно запевнили, що постраждалих немає.

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Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежа виникла на території підприємства "Паллетрейд" на Ямській вулиці. Великий стовп диму видно з різних районів міста.

"Над Волоколамськом їдкий дим — місцеві очевидці пишуть про те, що на заводі спалахнули піддони", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що чорний стовп диму піднімається прямісінько в небо.

Пожежа на заводі у Волоколамську: відео

У Міністерстві Росії у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працювали рятувальники.

Даних щодо постраждалих немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання.

Згодом стало відомо, що вогонь перекинувся на сусідні склади.



Вогнеборці намагаються загасити пожежу / Фото російські служби

О 01:43 пожежу було локалізовано.

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