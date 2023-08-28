У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: у ДСНС показали фото
Джерело:ДСНС
У Шевченківському районі Києва сталася пожежа. Поблизу площі Перемоги в небо здіймається чорний стовп диму.
Дим підіймається в небо поруч з будівлею Національного цирку. В ДСНС повідомили, що горить відселена будівля.
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Що відомо про пожежу в центрі Києва
У ДСНС повідомили, що загоряння виникло на вулиці Дмитрівська, 4. Пожежа спалахнула в одноповерховій не діючій будівлі о 15:14.
О 15:37 загоряння локалізували на площі 150 кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає.
Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, ліквідація пожежі триває. Попередньо потерпілих немає,
– повідомили в ДСНС.
Пожежа в Києві: фото ДСНС та київські телеграм-канали
Зазначимо, що 25 серпня у Києві на Печерську виникла масштабна пожежа. Все почалось з того, що трапилось загоряння у квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку. Вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 "квадратів". Жителів будинку, де трапилась пожежа, довелося евакуйовувати.