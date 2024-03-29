У центрі Одеси горіла багатоповерхівка: загинув рятувальник

В Одесі на вулиці Канатна сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої загинув рятувальник. Загалом пожежники приборкували вогонь майже три години, евакуювавши трьох осіб.

У п'ятницю, 29 березня, в центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховій будівлі. Вогонь охопив дах та квартиру на останньому поверсі, площею у 1 500 квадратних метрів, що вимагало залучення значних зусиль з боку рятувальних служб.

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Пожежа в Одесі забрала життя рятувальника

Під час ліквідації пожежі сталася трагедія. Один із рятувальників, який брав участь у гасінні вогню, загинув.

На жаль, під час гасіння пожежі загинув рятувальник. Усі деталі встановлюють,

– повідомили в ДСНС о 18:34, 29 березня.

Водночас троє евакуйованих осіб отримали необхідну допомогу, а причини займання та деталі трагічної події обіцяють з'ясувати.

Пожежа в центрі Одеси та робота рятувальників / Фото ДСНС

До гасіння вогню в центрі Одеси Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила 16 одиниць пожежної техніки та 64 рятувальників.

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