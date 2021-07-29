Є приблизно 100 тисяч українських туристів, – консул України в Туреччині про масштабні пожежі
Джерело:24 канал
Туреччину охопило полум'я. Лісові пожежі поширились до курортних регіонів, де відпочивають українці. Їх там станом на 29 липня є приблизно 100 тисяч. На щастя, наразі ніхто не постраждав.
Таку інформацію в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик. Він зауважив, що наразі туристам нічого не загрожує.
До теми Чи є постраждалі серед українських туристів у Туреччині: відповідь МЗС
"Приблизно 100 тисяч осіб (відпочивають у Туреччині станом на 29 липня – 24 канал). Це орієнтовна кількість", – сказав Білик.
Він запевнив, що станом на 29 липня постраждалих серед українців у регіоні стихійного лиха немає. Звернень щодо ситуації у зв'язку з пожежами не надходило на адресу ні посольства, ні консульства України в Анталії.
Люди перебувають у готелях, не зважаючи на легку димку, яка є в регіоні. Їм нічого не загрожує,
– зазначив Білик.
Люди можуть переселитись в інший готель
Керівник консульського відділу також розповів, що на офіційних сторінках та в телефонному режимі його колеги надають українцям рекомендації щодо переселення в інші готелі, якщо в їхньому регіоні є скупчення диму. Зокрема, це місто Сіде.
Інформації про те, скільки людей вже переселилось, немає.
Туреччину охопили пожежі: дивіться відео
Масштабні пожежі у Туреччині: коротко
- У Туреччині спалахнули лісові пожежі. Вже 28 липня вогонь наблизився до курортної Анталії. Зокрема, задимлений район Манавґат та місто Сіде.
- Вогнеборці залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.
- Внаслідок стихії вже є десятки постраждалих людей. також гинуть тварини.
- Вогонь пошкодив також багато житлових будинків.