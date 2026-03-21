У Варшаві у пожежі загинули двоє українців, ще один постраждав

У Варшаві в пожежі загинули двоє українців, ще один постраждав
21 березня, 21:55
Дарія Черниш
Основні тези
  • У пожежі у Варшаві загинули двоє українців, ще один перебуває у лікарні.
  • Пожежа сталася в будівлі, де тривали ремонтні роботи, причини займання наразі встановлюють.

Вдень 21 березня у Варшаві сталась пожежа у будинку, де тривали ремонтні роботи. Серед загиблих і постраждалих робітників є українці.

Про це повідомляє Rmf24 та Укрінформ з посиланням на поліцію Варшави.

Які подробиці пожежі у Варшаві?

За даними польської поліції та пожежників, пожежа сталась у дільниці Урсинув. Вогонь спалахнув у будівлі, де розташовувався тир і тривали ремонтні роботи.

Унаслідок пожежі загинули четверо працівників ремонтної бригади. Серед них – двоє громадян України, уточнила поліція Варшави. 

Ще двох людей, в тому числі українця, госпіталізували. Один із них перебуває у тяжкому стані. Усі жертви та травмовані віком понад 40 років.

Місце пожежі у Варшаві / Фото з X Miejski Reporter, PAP

 

Пожежники припускають, що вогонь також поширився на автобус, що стояв поруч із місцем займання. Однак причини пожежі наразі встановлюють.

Наслідки останніх пожеж у світі

  • Напередодні сталась пожежа на заводі у Чехії. За даними ЗМІ, там виробляли дрони для України та, ймовірно, Ізраїлю. Відповідальність за теракт взяла на себе антиізраїльська група. Чеський прем'єр скликав екстрене засідання Ради державної безпеки.

  • До цього у Південній Кореї палав завод з виробництва автозапчастин. Одна з будівель згоріла повністю. У пожежі постраждали понад 50 людей.

  • Після удару по столиці Кувейту там загорівся хмарочос. У ньому розташовувалась штаб-квартира Служби соцзабезпечення.