У Версальському палаці спалахнула пожежа

У колишній резиденції французьких королів трапилася пожежа. Відвідувачів довелося евакуювати.

11 червня у Версальському палаці зайнялося полум'я.

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Спалах у замку французьких королів

Через пожежу з будівлі довелося евакуювати відвідувачів. Втім, за повідомленням адміністрації, постраждалих немає. Також відомо, що вогонь не пошкодив колекцію замку.

Рятувальники локалізували місце загоряння, колекція, яка містить понад 22 твори мистцева, не постраждала.

Попередньо, пожежа виникла на ділянці покрівлі, де проводилися ремонтні роботи.

Зазначимо, що Версальський палац відвідують понад сім мільйонів людей щороку. Пізніше цього літа тут проходитимуть змагання з кінного спорту Олімпійських ігор.

: Версальський палац – замок, побудований у 17 столітті для короля Людовика XIV, був головною королівською резиденцією до Французької революції та повалення монархії в 1789 році. Зведений в стилі класицизму у 1661 – 1710 роках на місці замку Людовика ХІІІ ( Старий замок) Новий замок разом з величезними Версальськими садами, Великим та Малим Тріанонами, Селом королеви складають єдиний палацово-парковий комплекс. На сьогодні комплекс Версальського замку включений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Пожежа у резиденції французьких королів: дивіться відео

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