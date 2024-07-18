У Вишневому в Київській області була потужна пожежа: що кажуть про займання у ДСНС

У Вишневому у Київській області вранці 18 липня зафіксували пожежу. Вогонь бачило усе місто, а у небо піднявся великий стовп чорного диму.

Наразі вогонь вже вдалося загасити рятувальникам. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

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Що відомо про пожежу у Вишневому

У місцевих телеграм-каналах писали, що близько 8 ранку спалахнула пожежа у Вишневому на вулиці Василя Стуса. За попередніми даними, займання сталося на СТО.

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У мережі також писали, що на місце події вже прибули пожежники, які почали гасити вогонь. Про причини пожежі поки що нічого не відомо.

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У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан розповіла, що станом на 10 годину займання вже було ліквідовано.

Пожежу наразі вже ліквідовано. Для гасіння вогню залучили 7 одиниць техніки, 32 одиниці особового складу. Площа пожежі становила 150 метрів квадратних. Постраждалих внаслідок займання немає,

– зазначила вона.

У поліції Київщини також розповіли, що до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення від свідків про пожежу на СТО у місті Вишневе. На місці події працюють поліцейські сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Фото з місця загашеної пожежі у Вишневому / Фото поліції Київщини

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До слова, раніше у Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка" у Голосіївському районі. Там сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 квадратних метрів. Вогонь, зрештою, вдалося приборкати рятувальникам.