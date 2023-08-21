Величезні клуби диму бачили з усіх районів: біля порту у Волгограді спалахнула потужна пожежа

У російському Волгограді 21 серпня спалахнула потужна пожежа. Клуби диму бачили в районі річкового порту.

Про це розповіли у низці російських телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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У Волгограді спалахнула пожежа

Біля річкового порту Волгограда 21 серпня спалахнула потужна пожежа. Місцеві повідомляли про величезні клуби диму, які було видно з усіх районів міста.

З різних точок міста було видно величезні клуби чорного диму у Ворошиловському районі. Вони здіймалися над берегом Волги,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео пожежі у Волгограді

Спершу пропагандисти заявляли, що горить склад у річковому порту Волгограда. Проте згодом в МНС Росії повідомили, що горіла покрівля будівлі на території колишнього вантажного порту. Повідомлення про пожежу надійшло о 15:12.

"Займалася покрівля занедбаної будівлі, що не експлуатується, на вулиці Степана Разіна. Вогонь на площі 400 квадратних метрів гасять пожежники 20-ї частини. О 16:12 пожежу вдалося локалізувати", – розповіли пожежники.

За словами російських пропагандистів, загиблих і постраждалих внаслідок інциденту нібито немає. Причину пожежі наразі встановлюють.

Дим було видно з усіх районів / Скриншоти з відео

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