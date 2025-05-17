У Росії сталася пожежа на військовому аеродромі "Кущевская"

На злітно-посадковій смузі військового аеродрому "Кущевская" в Краснодарському краї країни-агресорки зафіксували пожежу. Її помітили вдень в п'ятницю, 16 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Крымского ветра".

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Пожежа на злітно-посадковій смузі військового аеродрому в Росії

В пабліку пишуть, що вдень 16 травня було помічено пожежу на злітно-посадковій смузі військового аеродрому "Кущевская" в Краснодарському краї Росії, про що свідчать дані супутникової зйомки.

Наразі про причини пожежі невідомо.

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Нагадаємо, воїни ССО підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Для цього українські бійці застосували тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Bombus. На якому саме напрямку фронту російська окупаційна армія зазнала суттєвих втрат, українські військовослужбовці не уточнили.

Додамо, що нещодавно український військовий влучним пострілом збив російський Су-25. Він зробив це з ПЗРК "Ігла". В Силах оборони показали рідкісні кадри збиття ворожого літака.