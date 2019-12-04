Пожежа в Одесі на Троїцькій: поліція не знає, де перебувають ще 15 людей – фото

В Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 4000 квадратних метрів. Загинула 17-річна дівчина, місцезнаходження 15 людей досі залишається невідомим.

Заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун повідомив, що усі 15 людей ймовірно перебували у коледжі під час пожежі.

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Видання "Думская" пише, що наразі розшукують двох біологів – Бориса Александрова 1958 року народження і Галину Іванович 1954 року народження. Обоє вчених не вийшли на зв'язок після початку пожежі.



Борис Александров/ Фото: "Думская"



Галина Іванович/ Фото: "Думская"

Крім біологів, під час пожежі пропала також Соловей Віра Дмитрівна 1951 року народження і 24-річна співробітниця коледжу Олена Беженар. Як розповіли батько і сестра Олени, зв’язок з нею пропав близько 10 години ранку.



Соловей Віра Дмитрівна/ Фото: "Думская"



Розшукують Олену Беженар/ Фото: "Думская"

Родичі розшукують співробітницю коледжу Бортюк Анну Леонідівну 1976 року народження.

Наразі відомо про щонайменше 26 потерпілих, близько 19:30 пожежу вдалося загасити. Рятувальники досі працюють на місці події та намагаються відшукати тіла ймовірних загиблих.

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Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють рятувальники.

Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: