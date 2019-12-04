Пожежа в Одесі на Троїцькій: поліція не знає, де перебувають ще 15 людей – фото
В Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 4000 квадратних метрів. Загинула 17-річна дівчина, місцезнаходження 15 людей досі залишається невідомим.
Заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун повідомив, що усі 15 людей ймовірно перебували у коледжі під час пожежі.
Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини
Видання "Думская" пише, що наразі розшукують двох біологів – Бориса Александрова 1958 року народження і Галину Іванович 1954 року народження. Обоє вчених не вийшли на зв'язок після початку пожежі.
Борис Александров/ Фото: "Думская"
Галина Іванович/ Фото: "Думская"
Крім біологів, під час пожежі пропала також Соловей Віра Дмитрівна 1951 року народження і 24-річна співробітниця коледжу Олена Беженар. Як розповіли батько і сестра Олени, зв’язок з нею пропав близько 10 години ранку.
Соловей Віра Дмитрівна/ Фото: "Думская"
Розшукують Олену Беженар/ Фото: "Думская"
Родичі розшукують співробітницю коледжу Бортюк Анну Леонідівну 1976 року народження.
Наразі відомо про щонайменше 26 потерпілих, близько 19:30 пожежу вдалося загасити. Рятувальники досі працюють на місці події та намагаються відшукати тіла ймовірних загиблих.
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Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо
Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.
Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють рятувальники.
Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: