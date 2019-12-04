21:56
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:37, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: поліція не знає, де перебувають ще 15 людей – фото

      999 Читать новость на русском
      Пожежа в Одесі на Троїцькій / dumskaya.net

      В Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 4000 квадратних метрів. Загинула 17-річна дівчина, місцезнаходження 15 людей досі залишається невідомим.

      Заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун повідомив, що усі 15 людей ймовірно перебували у коледжі під час пожежі.

      Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

      Видання "Думская" пише, що наразі розшукують двох біологів – Бориса Александрова 1958 року народження і Галину Іванович 1954 року народження. Обоє вчених не вийшли на зв'язок після початку пожежі.

      пожежа в одесі розшук
      Борис Александров/ Фото: "Думская"

      пожежа в одесі коледж розшук
      Галина Іванович/ Фото: "Думская"

      Крім біологів, під час пожежі пропала також Соловей Віра Дмитрівна 1951 року народження і 24-річна співробітниця коледжу Олена Беженар. Як розповіли батько і сестра Олени, зв’язок з нею пропав близько 10 години ранку.

      пожежа одеса розшук
      Соловей Віра Дмитрівна/ Фото: "Думская"

      пожежа одеса
      Розшукують Олену Беженар/ Фото: "Думская"

      Родичі розшукують співробітницю коледжу Бортюк Анну Леонідівну 1976 року народження.

      Наразі відомо про щонайменше 26 потерпілих, близько 19:30 пожежу вдалося загасити. Рятувальники досі працюють на місці події та намагаються відшукати тіла ймовірних загиблих.

      До теми: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки. 

      Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють рятувальники.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

       

      У червоному пуховику і джинсах: Кейт Міддлтон продемонструвала casual-образ
      сьогодні
      5255
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Пожежа в коледжі в Одесі Пожежа Новини Одеси Жертви Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 439
      сьогодні , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1415
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1639
      сьогодні , 18:40 Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп
      Інна Жолобович 2537
      сьогодні , 18:05 Шарль Мішель став новим головою Європейської Ради : що про нього відомо
      215
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук