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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Як рятувальники розбирають завали після пожежі в коледжі Одеси: фото, відео

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      Як рятувальники розбирають завали після пожежі в Одесі на Троїцькій / od.dsns.gov.ua

      Рятувально-пошукова операція в Одесі на Троїцькій після смертельної пожежі триває уже третю добу. Рятувальники цілодобово розбирають завали будівлі та намагаються відшукати живих.

      Унаслідок пожежі загинула 17-річна студентка, ввечері 5 грудня рятувальники знайшли тіло жінки. Користувачі соцмереж пишуть, що загибла – Бортюк Ганна Леонідівна, викладачка вищої математики та інформатики. Однак у поліції поки не підтверджують інформацію про загиблу.

      Зверніть увагу: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      Загалом у лікарнях перебувають 29 людей. Доля 14 – досі залишається невідомою.

      Список тих, кого досі розшукують в Одесі після пожежі – шукайте тут.

      Список тих, хто постраждав – тут.

      За словами родичів, деякі зниклі безвісти телефонували під час пожежі та прощалися.

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      Рятувальники продовжують пошуки/ Фото: ДСНС

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      Рятувально-пошукові роботи уже тривають 3 день/ Фото: ДСНС

      Наразі на місці події продовжують працювати 247 рятувальників. Окрім того, ДСНС залучила 47 одиниць техніки та 3 пошукові собаки.

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      Скільки ще триватиме операція – невідомо/ Фото: ДСНС

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      Пожежа в Одесі на Троїцькій сталася 4 грудня/ Фото: "Думская"

      Підрозділи ДСНС уже врятували 40 людей. Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 метрів кубічних будівельних конструкцій.

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      Рятувальники допомогли уже 40 людям/ Фото: "Думская"

      З підвальних приміщень коледжу відкачали 80 метрів кубічних води.

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      Підрозділи ДСНС працюють у коледжі після пожежі/ Фото: ДСНС

      Як рятувальники гасили пожежу в Одесі на Троїцькій: відео

      Як рятувальники розбирають завали після пожежі в коледжі Одеси: дивіться відео

      До речі: Що трапилося з рятувальниками після пожежі в Одесі: який їхній стан

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що трапилося

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      Правоохоронці розглядають 2 ймовірні причини пожежі: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

       

      Рятувальники досі шукають 14 людей після пожежі в Одесі: список зниклих – фото
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Пожежа Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси Надзвичайні ситуації Жертви
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