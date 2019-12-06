Як рятувальники розбирають завали після пожежі в коледжі Одеси: фото, відео

Рятувально-пошукова операція в Одесі на Троїцькій після смертельної пожежі триває уже третю добу. Рятувальники цілодобово розбирають завали будівлі та намагаються відшукати живих.

Унаслідок пожежі загинула 17-річна студентка, ввечері 5 грудня рятувальники знайшли тіло жінки. Користувачі соцмереж пишуть, що загибла – Бортюк Ганна Леонідівна, викладачка вищої математики та інформатики. Однак у поліції поки не підтверджують інформацію про загиблу.

Зверніть увагу: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

Загалом у лікарнях перебувають 29 людей. Доля 14 – досі залишається невідомою.

Список тих, кого досі розшукують в Одесі після пожежі – шукайте тут.



Список тих, хто постраждав – тут.

За словами родичів, деякі зниклі безвісти телефонували під час пожежі та прощалися.



Рятувальники продовжують пошуки/ Фото: ДСНС



Рятувально-пошукові роботи уже тривають 3 день/ Фото: ДСНС

Наразі на місці події продовжують працювати 247 рятувальників. Окрім того, ДСНС залучила 47 одиниць техніки та 3 пошукові собаки.



Скільки ще триватиме операція – невідомо/ Фото: ДСНС



Пожежа в Одесі на Троїцькій сталася 4 грудня/ Фото: "Думская"

Підрозділи ДСНС уже врятували 40 людей. Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 метрів кубічних будівельних конструкцій.



Рятувальники допомогли уже 40 людям/ Фото: "Думская"

З підвальних приміщень коледжу відкачали 80 метрів кубічних води.



Підрозділи ДСНС працюють у коледжі після пожежі/ Фото: ДСНС

Як рятувальники гасили пожежу в Одесі на Троїцькій: відео

Як рятувальники розбирають завали після пожежі в коледжі Одеси: дивіться відео

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Пожежа в Одесі на Троїцькій: що трапилося

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Правоохоронці розглядають 2 ймовірні причини пожежі: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання.

Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: