Пожежі у Бєлгороді ослаблять постачання військ Росії біля Харкова, – британська розвідка

2 квітня 2022 , 05:05
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Джерело:

британське Міноборони

Британська розвідка з'ясувала, які наслідки для військ Росії матимуть пожежі у Бєлгороді. Напередодні в цьому місті лунали вибухи на складі боєприпасів й на території нафтобази.

Обидві події трапилися у межах 29 березня – 1 квітня. Зазначимо, що Бєлгородська область межує з Україною. Від цього  російського обласного центру до кордону – близько 50 кілометрів.  

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Що заявили британські розвідники

У британському Міноборони, посилаючись на дані розвідки, написали, що пожежа знищила кілька цистерн з паливом. Там звернули увагу й на повідомлення про вибухи на складі боєприпасів біля міста. Російські ЗМІ пояснили останній інцидент "людьким фактором". А от після пожежі на нафтобазі накинулися зі звинуваченнями на українців. 

Зверніть увагу! У РНБО, коментуючи вибухи в Бєлгороді, запевнили, що Україна там – ні до чого. Згодом військовий експерт пояснив, чому це не могли бути ЗСУ.  

Про постачання російських військ

"Втрата палива й боєприпасів на цих складах може спричинити короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюги Росії", – пояснили у Лондоні .

За даними розвідки, особливо може постраждати постачання російських військ біля Харкова. Напередодні, до слова, туди направили нові підрозділи ворожих десантників.

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Автор: Ірина Буртик