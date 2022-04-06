Пожежі через ракетні удари на Дніпропетровщині гасили понад 8 годин: жахливі фото

У ніч на 6 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок цього спалахнуло кілька пожеж.

Рятувальникам уже вдалося загасити пожежі у Новомосковському та Синельниківському районі. Про це заявила під час брифінгу Євгенія Дудка.

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Пожежу гасили понад 8 годин

Пресофіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області відзначила, що загальна проща пожежі становила 500 квадратних метрів. З її слів, на заводі у Новомосковському районі зруйновані шість резервуарів з мазутом. Експлуатувати їх надалі неможливо.

Рятувальники гасили пожежу на Дніпропетровщині понад 8 годин / Фото ДСНС

Також вона підкреслила, що на місці пожежі працювали 46 рятувальників, а також 11 пожежних машин.

Коротко про ситуацію на Дніпропетровщині

Ввечері 5 квітня практично по всій території України пролунала повітряна тривога.

Пізніше очевидці розповіли, що чули вибухи у Дніпропетровській області.

Зранку 6 квітня глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про ракетний обстріл області. Він зазначив, що внаслідок ударів зруйнована нафтобаза.

Пізніше він додав, що пожежу, спричинену ворожим ударом, вдалося погасити.

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