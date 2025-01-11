Ніби кадри з фільму жахів: Каліфорнію накрило вогняне торнадо

У Каліфорнії продовжують вирувати страшні лісові пожежі. Вогонь знищує все на своєму шляху, й вже зруйнував понад 12 тисяч будівель. Нині у Каліфорнії спостерігається нове моторошне явище – вогняне торнадо.

Його помітили у Пасіфік-Палісейдс в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Важливо Щонайменше 10 загиблих і вигорілі вщент будинки: у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі

Вогняні торнадо у Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі продовжують вирувати лісові пожежі. Нині в Пасіфік-Палісейдс помітили доволі моторошне і рідкісне явище – вогняне торнадо. Його зафіксували рятувальники, які облітали зону пожежі на гелікоптері.

Вогняний торнадо у Каліфорнії: дивіться відео

Як пишуть у ЗМІ, вогняний торнадо виник у долині Сан-Фернандо, що на північному заході Лос-Анджелеса. Загалом, нині в Каліфорнії продовжують вирувати щонайменше 6 великих пожеж.

Довідка. Вогняний торнадо – це рідкісне явище, яке виникає, коли вогонь і сильний вітер створюють обертовий стовп вогню, попелу й диму.

Вогняний торнадо у Лос-Анджелесі: дивіться відео

Наразі відомо, що унаслідок пожеж у Каліфорнії загинуло 11 осіб, сотні – постраждали. Ще 13 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пожежі вже знищили понад 12 тисяч будівель та понад 30 тисяч актів територій. Крім того, у вогні згоріли будинки відомих голлівудських зірок, таких як Періс Хілтон, Ентоні Гопкінса, Адама Броуді та багатьох інших.