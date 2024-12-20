Пожежі у кількох районів Києва: уламки впали на дах будинку, пошкоджена тепломагістраль
Зранку в п'ятницю, 20 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки одразу в кількох районах Києва зафіксовані пожежі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка. Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві тривала з 06:35 по 07:47.
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Які наслідки ранкового удару по Києву
Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. За словами мера, там також була пошкоджена тепломагістраль.
Один потерпілий у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці,
– написав мер Києва.
Також уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі. До того ж, за словами Кличка, пожежі зафіксували в Шевченківському та Солом'янському районі столиці.
Зараз у всіх районах вже працюють екстрені служби, медики госпіталізували двох постраждалих.
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До слова, зранку 20 грудня російські війська також здійснили масований обстріл Херсона. Повідомляється, що в місті є жертва та постраждалі, число яких зростає.