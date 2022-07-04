Вздовж лінії фронту на Півдні – велика кількість пожеж: окупанти намагаються зірвати контрнаступ

На Півдні України зафіксована чимала кількість пожеж. Вона співпадає на карті з лінію фронту, де українські війська можуть перейти у контрнаступ.

Саме на Півдні України українські війська переходять у контрнаступ. Натомість російські окупанти продовжують посилювати свою оборону у Херсонській та Запорізькій областях.

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Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) показали аномально високу кількість пожеж уздовж лінії фронту Миколаїв – Херсон 3 липня, зокрема поблизу Снігурівки, Засілля, Копані – Зеленого Гаю та Таврійського. Ці місця є ймовірними епіцентрами для можливого українського контрнаступу.

Масові пожежі вздовж лінії фронту / Ілюстрації ISW

Цілком ймовірно, що окупанти вдаються до масових підпалів, щоб зірвати контрнаступ українських сил на цих напрямках.

Яка ситуація на цій ділянці фронту

В Генштабі ЗСУ в неділю, 3 липня, повідомили, що на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.

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Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ.

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