Росію накрила пожежна ніч: на Сахаліні – ввели особливий режим, а в Курську – горить будинок

Ніч 12 липня видалась неспокійною для багатьох росіян. Масштабні пожежі охопили Охінський район, Єкатеринбург та Курськ.

Чи є постраждалі чи жертви внаслідок пожеж – поки невідомо. Про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Особливий режим в Охінському районі

За даними росЗМІ, було запроваджено особливий протипожежний режим в Охінському районі на півночі Сахаліну.

Зазначається, що Охінський міський округ займає саму північну територію Сахаліну, належить до районів Крайньої Півночі. У районі мешкає близько 22 тисячі осіб.

В Єкатеринбурзі – пожежа біля ЛЕП

Вночі також було локалізовано пожежу поряд з ЛЕП в Єкатеринбурзі на 1,5 тисячі квадратних метрів.

Згодом виявилось, там горіли дерев'яні піддони та будівельні побутовки на 1 300 квадратних метрах. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що поряд розташована ЛЕП.



Пожежа в Єкатеринбурзі / фото росЗМІ

У Курську пожежа охопила будинок

У російському Курську на Магістральному сталася пожежа. За попередніми даними, горить житловий будинок. Подробиці поки невідомі.



Пожежа у Курську / фото росЗМІ

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