Одразу три області Росії охопили масштабні пожежі. Без перебільшення горять гектари територій, на яких розташовані ліси, приватні будинки та навіть школи. Водночас відомо, що окупанти не можуть приборкати вогонь уже тривалий час.

Станом на 20:00, 7 травня палають землі на території Курганської, Тюменської та Свердловської областей ворожої держави. Усе, що про це відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Детально про ситуацію

Як говорить усім нам відома приказка, коли росіяни не хочуть йти на концерт до Кобзона, тоді Кобзон разом зі своїм концертом йде до росіян. Отже, ситуація така:

на Курганщині полум'я поширилось на чималу кількість населених пунктів. Зокрема, у селі Юлдус горить щонайменше 20 будинків та 1 школа – над регіоном видніється густий, чорний дим. Разом з тим очільник області заявив, що ситуацію з лісовими пожежами є критичною "всього в певних місцях".

Влада Тюменської області запровадила режим надзвичайного стану на всій території регіону. Губернатор Алєксандр Моор сказав, що в регіоні зараз досить "напружено". Очевидно, він дуже применшив катастрофу, адже, як пишуть росЗМІ, через пожежі розпочалась масова евакуація жителів семи населених пунктів.

У Свердловській області загалом зафіксовано 55 пожеж, площею у понад 35 тисяч гектарів. Зазначимо, що розпочалось все в цьому регіоні ще 6 квітня через займання двох складів з порохом. Також місто Азбест залишилося без води та світла внаслідок цього, а у міністерві надзвичайних ситуацій регіону констатували, що загрозу розповсюдження лісових пожеж на населені пункти нібито "ліквідовано".

Зазначимо, що ворожі інформаційні ресурси писали про те, евакуація людей з цього регіону набирає обертів. Також раніше були введені обмеження для транспорту, оскільки дорогу просто-таки заполонив чорний дим.

Пекло наздогнало росіян: переглядайте кадри пожеж у ворожій державі

Пожежі у Росії набирають обертів / фото з ворожих ЗМІ

Москва також палала

Зазначимо, що 7 травня, зокрема, було видно дим біля академії Федеральної служби безпеки Росії, що у Москві. ЗМІ повідомляли, що ймовірно, загорілася недобудована багатоповерхівка ЖК "Нове Очаково". Зводить будівлю скандальна компанія "ПІК".