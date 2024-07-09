Карма наздоганяє: Астраханську область атакували дрони, виникла пожежа, а у росіян – істерика

В Астраханській області Росії скаржаться на атаку безпілотників. Громадяни країни-агресорки бідкаються на масштабні пожежі та обіцяють "помститися" Україні.

Про атаку БпЛА на російський регіон повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Наразі там фіксується досить напружена ситуація.

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В Астраханській області спалахнули пожежі через атаку дронів

Згідно з оприлюдненою інформацією, в Астраханській області після атаки БПЛА почалися пожежі. Звичайно, що не обійшлося без нарікань у бік Збройних Сил України та звинувачень.

ЗСУ сьогодні вранці завдали удару за допомогою БПЛА по Астраханській області – місцеві діляться кадрами ситуації в регіоні. Удари припали по Знам'янську та Ахтубінську,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни заявляють про атаку БпЛА: дивіться відео

За даними очевидців, у різних частинах регіону лунали вибухи. Повідомляється, що після атаки почалися пожежі, у небо й досі здіймаються густі стовпи диму.

Атака дронів в Астраханській області: дивіться відео

Вороже оборонне відомство вже встигло відзвітувати про "успішне збиття щонайменше 5 дронів над областю. Водночас інші російські ЗМІ кажуть про знищення трьох БпЛА.

У Росії пожежі через атаку безпілотників: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Як повідомляють деякі телеграм-канали, на місці влучань розташовані великий військовий полігон та аеродром. Однак росіяни ж звісно почали жадати помсти у бік нашої держави. У мережі вони, як завжди, пишуть "побажання" українському народові.

Росіяни бідкаються на атаку / Скриншот 24 Каналу

Громадяни країни-агресорки також прагнуть знищити українську енергосистему повністю та закликають до відповідних дій.

У росіян істерика на тлі пожежі в Астраханській області / Скриншот 24 Каналу

Водночас, на їхню думку, в усьому винна Україна. Громадяни Росії навіть не вбачають жодної провини у діях країни-агресорки та скаржаться на можливу ескалацію та ядерну війну.

Росіяни звинувачують Україну в атаці БпЛА / Скриншот 24 Каналу