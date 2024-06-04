У Бурятії та Забайкаллі вирують масштабні пожежі: там оголошено надзвичайний стан

У кількох російських регіонах спалахнули масштабні лісові пожежі. У Забайкаллі та Бурятії через них уже запровадили режим надзвичайного стану федерального рівня.

Лісові пожежі там вже тривають не один тиждень. Росіяни скаржаться, що ніхто не ліквідовує загоряння і вони вимушені продовжувати жити та працювати в таких екстремальних умовах.

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Лісові пожежі у Росії

Рослісгосп повідомляє, що станом на 3 червня у Забайкальському краї було зафіксовано 28 пожеж загальною площею 69,3 тисячі гектарів, у Бурятії – 10 загорянь на 34,1 тисячі гектарів. Сумарна площа лише цих загорянь дорівнює майже половині площі Москви. Причиною пожеж стала суха гроза.

У двох російських регіонах введено надзвичайний стан. У Бурятії запровадили повну заборону відвідування лісів. Як стверджують у рослісгоспі, це допоможе впоратися з пожежами, адже дозволить швидше залучити додаткові сили та засоби, а також спростить компенсацію витрат на гасіння.

Також район Бурятії, у якому горять ліси, страждає ще й від затоплень.

Водночас місцеві говорять, що пожежі ніхто не гасить. Зокрема, попри пожежу свою роботу продовжують машиністи російської залізниці. У мережі навіть завірусилося відео, як у Бурятії потяг їде крізь палаючий ліс. Він лісного загоряння навколо летять іскри, а дорогу навколо огорнув дим.

У Бурятії спалахнули потужні пожежі: дивіться відео

Пожежі у Росії