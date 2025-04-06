Пожежі та руйнування: в ДСНС показали моторошні наслідки удару балістикою по Києву
- Російські війська вдарили балістикою по Києву, завдавши пошкоджень у Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.
- Внаслідок обстрілу постраждало 3 людини, двоє з яких госпіталізовані.
Вранці 6 квітня російські війська вдарили балістикою по Києву. Рятувальники ліквідовують наслідки у декількох районах столиці.
Зокрема, ідеться про Дарницький, Оболонський та Солом'янський райони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Дивіться також У Києві внаслідок атаки спалахнула пожежа в офісному центрі: будівля частково зруйнована
Наслідки атаки на Київ
Станом на 7:16 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки у Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.
В Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі.
За іншою – сталось руйнування будівлі та загоряння 3 поруч припаркованих авто. Займання вдалося ліквідувати.
В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням вогню на ще одну складську будівлю.
Вказується, що за іншою адресою сталось часткове руйнування 3, 4, 5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.
Солом'янський район – тут трапилося загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу.
Наслідки удару балістикою по Києву / Фото ДСНС
Загалом внаслідок ворожого обстрілу Києва станом на 7:16 відомо, що постраждало 3 людини, двоє з яких госпіталізовані.
В ДСНС вказали, що до ліквідації наслідків наразі задіяли 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.