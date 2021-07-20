У США вирують масштабні пожежі: вогонь уже знищив сотні тисяч гектарів лісу

У 13 штатах на Заході США вирують 80 великих пожеж. Вони стали наслідком аномальної спеки і відсутності дощів.

Вогонь охопив уже понад 400 гектарів лісу (1 мільйон акрів – 24 канал). Пожежі розкинулися західними штатами Америки.

Як усе починалося Спека в Каліфорнії спричинила масштабні пожежі

Захід США у вогні

Найбільше страждають на Півдні штату Орегон. Гарячий і сухий порив вітру знищував усе, що траплялося на шляху. Пожежа дійшла до національного парку Фремонт-Вінема, у якому живуть тисячі тварин. Там контролюють лише 30% вогню, повідомляє державне управління лісового господарства.

Аби загасити пожежу, залучили 2 тисячі вогнеборців та майже 100 одиниць спецтехніки. Наразі вдалося взяти під контроль лише 22% займань.

Через Бутлезьку пожежу в Орегоні, названу на честь джерела Бутлег, вже відселили 2 тисячі жителів. Наразі вогонь знищив щонайменше 160 будинків та будівель. Влада заявила, що чверть периметра пожежі вдалося локалізувати. Спалах почався ще 6 липня і досі не ліквідований. Потужніше, ніж пожежі у Каліфорнії торік

Складна ситуація і в сусідній Каліфорнії. На Півночі штату вирує приблизно 10 лісових пожеж. Вогонь там поглинув понад 11 тисяч гектарів землі. Влада проводить евакуацію місцевих мешканців.

Лише в Каліфорнії згоріло в п'ять разів більше гектарів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Влада штату готується до найгіршого і активно відселяє людей із регіонів, на які може перекинутися вогонь.



Пожежі на Заході США / Карта з inciweb

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