"Пісня льоду та полум'я": в Росії знову горіла залізниця, у ГУР розповіли деталі

У трьох областях Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовують для логістики окупаційних російських військ.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що "рух опору набирає обертів". Відомство показало кадри з місця події.

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Інциденти, що на відео, сталися у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижегородської області.

Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ,

– ідеться у повідомленні.

За даними відомства, унаслідок підпалів рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії було паралізовано.

"Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України", – заявили в ГУР.

В Росії невідомі влаштували пожежі на залізниці: відео

До слова, у британській розвідці повідомляли, що російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України.

Інциденти на російській залізниці