Пожежу нафтобази на Житомирщині локалізовано

Пожежу нафтобази на Житомирщині у Черняхові станом на 22:40 7 березня вдалося локалізувати. Наразі триває гасіння.

Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

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Оперативна інформація. Житомирська область. О 22:40 пожежу нафтобази у селищі міського типу Черняхів локалізовано. Триває гасіння,

– мовиться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість – наразі невідома.

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