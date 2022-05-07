Пожежу в зруйнованому музеї Сковороди на Харківщині загасили: колекція врятована

Росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди на Харківщині. Через це там спалахнула пожежа. Зранку 7 травня займання вдалось погасити.

Пожежу загасили близько 08:05. Вогонь охопив площу аж 280 квадратних метрів.

Важливо Росія скоїла вже близько 250 епізодів воєнних злочинів проти культурної спадщини

Музей зруйнований

Музей розташований у Сковородинівці. Росіяни відкрили вогонь та снаряд влучив просто в дах будівлі. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов констатував, що приміщення фактично зруйноване.

Під час обстрілу на території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм. Він зазнав поранення ноги. Чоловіка витягли з-під завалів та відправили до лікарні.

Найцінніші експонати врятували

За словами Синєгубова, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати. Їх заздалегідь перемістили заздалегідь в безпечне місце. До речі, цього року із дня народження філософа минає 300 років.

Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода, і де був похований. Але вони не знищать пам'яті та наших цінностей!

– наголосив глава ОВА.

Він показав фото розтрощеного росіянами музею.

Зруйнований музей Сковороди / Фото Харківської ОВА:

Реакція Мінкульту

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на злочин окупантів. Він наголосив, що росіяни продовжують руйнувати культурну спадщину України. Він відзначив важливість музею. Це був маєток 18 століття. Саме в ньому останні роки свого життя працював Сковорода. Біля нього й був похований.

Зауважимо, що Росія руйнує українські культурні пам'ятки. Вже зафіксували щонайменше 240 таких епізодів. Найбільше – у Харківській, Донецькій та Київській областях. Проте кожен злочин фіксують і створюють спеціальну базу матеріалів, яку використають як докази.

Інші обстріли Харківщини

Окупанти за минулу добу 3 рази обстріляли Харків із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район. Крім того, по місту завдали і ракетного удару.

Попри це, українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику.

До речі – На Харківщині звільнили декілька населених пунктів: