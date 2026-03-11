Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, значну підтримку потенційних лідерів можна пояснити тим, що суспільство сприймає їх не лише як політичних діячів, а й як ефективних управлінців, здатних ухвалювати практичні рішення та організовувати роботу.

Що сказав експерт?

Експерт сказав, що потенційний партійний союз цих політиків у професійних колах викликає реакції та обговорення. Зокрема, до цього питання ставляться серйозно. Він також додав, що думки щодо проєкту розділилися: одні висловлюють скептицизм щодо перспектив, інші стверджують, що він вже отримав ім'я.

Політолог вважає, що виборці в Україні схильні надавати перевагу індивідуальним лідерам, а не ідеологічним приналежностям чи партійним програмам. Ця тенденція відображає прихильність до кандидатів, які резонують з конкретними очікуваннями та прагненнями окремих груп. Фесенко додав, що через це також іноді виникають питання про "партію Зеленського", "партію Залужного" чи "партію Буданова".

Фесенко переконаний, що значення бренду лідера на післявоєнних виборах не можна ігнорувати.

Прізвища Володимира Зеленського і Петра Порошенка вже давно є потужними політичними брендами, і якщо вони підуть на повоєнні вибори, то будуть сприйматися як потенційні фаворити, хоча і в зовсім іншому контексті, ніж в 2019 році,

– констатував політолог.

На думку Фесенка, потенційна партія Терехова – Кіма привертає до себе увагу через діячів, які користуються сильною громадською підтримкою і мають позитивну репутацію як у політичній, так і в професійній сферах.

За його словами, "партії військових", як очікується, відіграватимуть "значну роль" на майбутніх післявоєнних виборах, але значна кількість українців, ймовірно, утримається від їхньої підтримки. Фесенко вважає, що таке рішення може мати різну мотивацію.

Експерт пояснив, що серед певної частки людей може зростати занепокоєння щодо потенційних авторитарних тенденцій, але також є думка, що військові повинні виступати нейтральним гарантом національної безпеки та не брати участі у внутрішньополітичних суперечках. Фесенко зауважив, що багато громадян виступають за те, щоб лідерство у післявоєнному відновленні України взяли на себе діячі, здатні ефективно керувати процесами відбудови країни.

Експерт зазначив, що значну кількість прихильників потенційної партії Терехов – Кім можна знайти якраз серед представників останнього табору.

Він додав, що очікується, що вони зроблять пріоритетом мир та розвиток післявоєнних ініціатив, відмежовуючись від військово-патріотичних проєктів.

Фесенко пояснив, що у нещодавніх публічних виступах обидва потенційні лідери виступали за мирні переговори та дипломатичне вирішення поточних конфліктів. За його словами, вони чітко дали зрозуміти, що потенційна партія не підтримуватиме мілітаризацію країни як стратегію повоєнного розвитку, тому їхні заяви свідчать про схильність до бачення мирного відновлення, підтриманого міжнародними гарантіями.