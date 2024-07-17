Яка позиція Джей Ді Венса щодо допомоги Україні: що заявили в Держдепі США

У речника Державного департаменту США Метью Міллера запитали, чи опиниться підтримка України під загрозою в разі віцепрезидентства сенатора від Огайо Джей Ді Венса.

Надання допомоги Києву підтримує не лише керівництво США, а й американський народ загалом. Так відповів Міллер на брифінгу у вівторок, 16 липня.

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У Держдепі висловилися про позицію Джей Ді Венса щодо допомоги Україні

Я вважаю, що питання насправді зводиться не лише до того, що підтримуємо ми, чи що підтримує хтось інший із публічного простору, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, що коли йдеться про Україну, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги,

– зазначив Міллер.

Речник Держдепу наголосив, що "це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу".

"І коли законопроєкт про додаткове фінансування після перешкод зрештою пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги. Тому, мабуть, мені слід зупинитися на цьому", – додав політик.