Макрон хоче помститися Путіну: чому лідер Франції говорить про введення військ до України

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про ймовірність введення військ НАТО в Україну. Зараз всередині Альянсу тривають дискусії щодо цього питання.

Макрон дотримується такої позиції, зокрема, через те, що хоче помститися Владіміру Путіну. Таку думку 24 Каналу озвучив член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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"У Макрона особисті рахунки з Путіним"

Юрій Романюк вважає, що Франція може доставити свої війська в Україну влітку 2024 року. Одна з причин – особисті рахунки Макрона з Путіним. Адже кремлівський диктатор відправив ПВК "Вагнера" в Африку.

З п'яти профранцузьких колишніх колоній, які входять до французької співдружності в Африці, вагнерівці відбили чотири у керівних урядів і поставили свої там маріонеточні режими. У чотирьох країнах встановили свою диктатуру, яка підкоряється більше Росії, ніж власному національному уряду,

– зазначив він.

Французький президент не може цього пропустити. Зокрема, через те, що на Макрона чинять дуже серйозний тиск всередині Франції, вимагають від нього, від політиків вживати радикальних заходів щодо Африки. Крім того, на думку члена Атлантичної ради, Макрон може сподіватись на допомогу від України.

"Макрон хоче помститися Путіну в Україні. Він сподівається, що ця угода буде підписана більш детально між Україною та Францією, не виключено, що український спецпідрозділ візьме участь у знищенні "Вагнера" у декількох африканських країнах, де сьогодні Путін встановив свої режими. Макрон сподівається на взаємну допомогу від України", – припустив Романюк.

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