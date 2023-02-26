Великі кораблі довго розвертаються, – політолог сказав, чи приєднається Індія до тиску на Росію
Індія займає досить стриману позицію щодо війни в Україні та не хоче приєднуватись до додаткових санкцій проти Росії. Індія має власні інтереси, тому не може приєднатися до санкцій проти країни-агресорки.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, Індія закуповує в Росії нафту за вигідною ціною, запустила власне нафтопереробне підприємство та продає нафту для країн ЄС, які не купують її у Росії.
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"Великі кораблі довго розвертаються. Це стосується міжнародних організацій, а тим більше Індії. Індія має абсолютно прагматичний економічний інтерес", – вважає він.
Індія відстоює власні інтереси
Димов зазначив, що Індія має власні економічні, політичні та соціально-культурні причини не приєднуватись до антиросійських санкцій. Він розповів, що Індія закуповує в Росії нафту за вигідною ціною, запустила найбільше у світі нафтопереробне підприємство та продає нафту для країн ЄС, які не купують її у Росії.
Росія продає нафту приблизно за 40 доларів за барель. Тобто практично працюючи на межі можливостей, Росія продає Індії ту нафту, яку вона не може нікуди подіти,
– сказав політолог.
Російська нафта залишається на світовому ринку, підкреслив Валерій Димов. Росія має свою частку у видобуванні, продажі та експорті нафти. А Індія отримує головний прибуток, бо продає свій продукт у країни Заходу, як відмовились купувати газ та нафту у країни-агресорки. Тому така ситуація вигідна для Індії.
"Сьогодні Росія набагато більше залежить від Індії, ніж Індія від Росії. Тому і тут Владімір Путін все правильно прорахував", – вважає він.
Димов про позицію Індії щодо війни в Україні: дивіться відео
В України непрості відносини з Індією
- Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що зараз Україна веде непрості дискусії з Індією на різних рівнях. За його словами, є два канали комунікації – по лінії міністерства закордонних справ та розмови між головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком з радником прем'єра Індії з питань нацбезпеки. Окрім того, між президентом Володимиром Зеленським та індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді була телефонна розмова.
- Розмови з індійськими колегами Кулеба називає дружніми, але найбільшим подразником у переговорах є питання російської нафти, яку Нью-Делі купує в країни-агресорки.
- Окрім того, керівник МЗС наголосив, що Індія має чимало потрібного для України озброєння, однак не бажає його передавати нам та займає стриману позицію.