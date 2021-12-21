Позиція нового уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні не змінилася, – посол

Новий уряд Німеччини не змінив своєї думки щодо постачання зброї Україні. Проте у Берліні обіцяють допомогти з медтехнікою та машин для евакуації поранених.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він прибув у резиденцію "Синьогора", що на Івано-Франківщині, на нараду послів.

Тим часом Країни Балтії готові надати військову допомогу Україні

Щодо зброї – позиція уряду не змінилась, – Мельник

Щодо зброї позиція не змінилася. І шанси на те, що вона зміниться, на жаль, мінімальні. Нинішня коаліція, зокрема, "зелені", які є нашими союзниками, саме в цій сфері виступають за ще більш рестриктивну політику у сфері експорту німецького озброєння в цілому. Можливі ще обмеження,

– пояснив Мельник.

За словами дипломата, є непогані шанси отримати допомогу в іншій сфері. Вона може стосуватись медичного обладнання та броньованих автівок. На таких машинах можна буде безпечно вивозити поранених. Отож, вся потенційна допомога Німеччини стосується більше наслідків воєнних дій, аніж їх ведення.

Путін говорив з новим канцлером Німеччини

Зазначимо, що 21 грудня російський президент Володимир Путін провів перемовини новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава німецького уряду закликав Путіна до деескалації.

Глава держави-агресорки, своєю чергою, традиційно поскаржився на дії Києва та "недотримання мінських домовленостей".

Більше тут Шольц закликав Путіна до термінової деескалації

Що відомо про позицію Німеччини щодо загроз з боку Росії:

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що саме Німеччина, яку представляла Ангела Меркель, блокувала поставку озброєння Україні в рамках НАТО.

До цього механізму Меркель вдавалась з травня 2021 року.

Буквально за кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково відмовилася від свого вето.

Нова глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт переконана, що проводити перемовини з Росією треба.

При цьому, наголосила Ламбрехт, Москва не має вказувати країнам НАТО, що робити.

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