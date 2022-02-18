Позиція Заходу тільки міцнішатиме, – аналітик припустив реакцію світу на шантаж Кремля

18 лютого 2022 , 15:22
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У Росії продовжують ставити перед Заходом ультиматуми щодо України. Проте позиція західних країн залишиться незмінною, а лиш покращуватиметься.

Росіяни самі створюють ситуацію, коли країни Західного світу не можуть відповідати інакше. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Краєв: Росія вимагає від НАТО відмовитись від себе

Як зауважив Краєв, це не те питання, на яке Захід може заплющити очі та у якому може відступати. Ситуація геть інакша, аніж у 2014 році.

Позиція Заходу, на щастя, для нас (України – 24 канал) та, на жаль, для Росії тільки міцнішатиме.

Олександр Краєв

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Також за словами експерта Ради зовнішньої політики питання не лише в безпеці України. Питання фактично в самому існуванні НАТО як Північноатлантичного альянсу, а також Великої Британії й США як лідерів західного світу у гарантії.

Росія вимагає від НАТО відмовитись від своєї безпеки – самої себе,
– наголосив Краєв.

Аналітик припустив, як світ із часом реагуватиме на шантаж Кремля: дивіться відео

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Автор: Роман Стек