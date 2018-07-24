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Позиція щодо Криму та Донбасу не змінилася: Волкер пояснив зустрічі Путіна та Трампа

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Курт Волкер
Курт Волкер / 24 канал

Росія та Сполучені Штати Америки зараз переживають найгірші взаємини за весь час з періоду "холодної війни". Відтак, американський президент хоче зустрічатися зі своїм російським колегою, аби можна було не лише налагодити відносини, а й вирішити ситуації, за яким ці дві країни мають незгоду.

Таку заяву зробив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер у ефірі одного із українських телеканалів, передає УНІАН.

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"Щодо імовірної зустрічі президентів Трампа та Путіна восени у Вашингтоні, то, вважаю, що це частина тривалих зусиль американського президента розбудувати якісь взаємини з російським лідером. Як сказав президент Трамп, у нас зараз – найгірші взаємини з Росією за весь час з періоду "холодної війни". У нас є незгода щодо України, щодо Сирії, Ірану, щодо ядерної зброї... І це дуже погана ситуація", – підкреслив дипломат.

За його словами, Сполучені Штати не збираються чимось поступатися, а навпаки – намагаються налагодити взаємини, щоб можна було вирішувати ці проблеми.

Крім того, Спецпредставник Держдепу вважає перемовини Трампа та Путіна в Гельсінки "першою реальною двосторонньою зустріччю очільників двох держав після коротких зустрічей у 2017 році".

"І якщо говорити про інших президентів – президента (Барака) Обаму, президента (Джорджа) Буша-молодшого, вони значно більше спілкувалися з Путіним під час свого президентства. Зараз спостерігається нетиповий період браку комунікацій. І я думаю, що є просто спроба створити канал діалогу", – зауважив Волкер.

Водночас він переконує, що поки Україна нічого не втратила від зустрічі Путіна та Трампа.

Було багато спекуляцій і тривог щодо цього, але коли подивитися на ті питання, які там обговорювалися, не було спроби обмежити свободу, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо російську анексію Криму, не приймаємо використання іноземних військ, які розділяють територію України (на Донбасі). Тобто, тут нічого не змінилося,
– запевнив експерт.

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Крім того, представник американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що між Росією та США існують суттєві розбіжності у питаннях Криму та східної України, про що і було заявлено на прес-конференції.

"Ви чули, що немає жодних рухів щодо можливого визнання Криму російським, і цього не станеться, і немає ніяких рухів щодо східної України. Це принципове питання перемовин", – констатував Волкер.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Курт Волкер Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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