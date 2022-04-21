Позиції по Маріуполю й Харкову – це особисті позиції Путіна, – Денисенко

Володимир Зеленський заявив, що існує ймовірність військової деблокади Маріуполя, але для цього потрібно більше зброї від Заходу. Україна неодноразово казала, що готова до дипломатичних переговорів, але Росія це відкидає.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, Володимир Путін прагне стерти Маріуполь і Харків з лиця Землі.

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"На жаль, позиція по Маріуполю – особиста позиція Путіна. Як і Харків. Путін, зважаючи на все, ухвалив рішення про те, що міста треба знищити. Він вважав, що ці міста мали впасти першими", – сказав Денисенко.

Ситуація в Маріуполі

Радник сказав, що росіяни продовжать обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі. Він додав – є поки неперевірена інформація про відвід частини російських військ на територію бойових дій на Донбасі.

Росіяни спробують контролювати периметр "Азовсталі", щоб не дати можливості нашим прорватися,

– заявив Денисенко.

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