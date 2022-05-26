Позивний "батюшка": фанати Путіна промивають мізки українцям навіть на Закарпатті

26 травня 2022 , 18:02
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Анатолій Амелін

Джерело:

фейсбук Анатолія Амеліна

Ворог у нас під носом. Друзі повернулися із Закарпаття. Жили у монастирі. Але ж був один нюанс.

"Русскій мір" під рясою

"Отец настоятель" у кожній проповіді лаяв Україну та українців за опір Москві. Типу ті прийдуть і "заживемо". Вгадайте, який патріархат це був?

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І так, зважаючи на все, по всій Україні. Неодноразово були випадки, коли "батюшки" фотографували КПП, техніку, спеціалізовані установи. Ховали диверсантів.


Московський патріархат в Україні ніколи особливо не приховував своєї прихильності до кривавого режиму Путіна / Фото з фейсбуку Анатолія Амеліна 

Уявіть, хто може ходити під рясою? Які обсяги інформації зливаються й скільки схронів по всій Україні заготовлено. Із цим треба щось робити.

P. S. До речі, згаданий "отец" нещодавно поїв борщу і помер. Боженька все бачить.

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Автор: Анатолій Амелін