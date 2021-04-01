Російський журналіст Познер втік із Грузії на тлі протестів через його візит

Володимир Познер разом зі своїми гостями 1 квітня покинув Грузію. Він приїхав у Тбілісі для святкування свого дня народження, однак це спричинило протест серед місцевих жителів.
Джерело:Перший канал Грузія
Познер вранці 1 квітня вилетів з міжнародного аеропорту Тбілісі. Перед цим на летовищі посилили охорону.
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Познер покинув Грузію
Журналіста і його гостей вивели з готелю Rooms в супроводі поліції. Вони поїхали на автобусі, який протестувальники закидали яйцями.
Нагадаємо, Познер прилетів до Грузії 31 березня та планував бути до 3 квітня. У Тбілісі він хотів відсвяткувати свій день народження.
Протест через візит Познера
- Через приїзд Познера в Тбілісі спалахнули акції протесту.
- Протестувальники зібралися під будівлею готелю Vinotel Boutique Hotel, де зупинилися російський журналіст та його друзі.
- Люди вимагали, аби Познер покинув країну. Причиною називали заяви журналіста про те, що Абхазія більше не буде частиною Грузії.
- Пізніше Познер і його гості перебралися в готель Rooms. Однак протестувальники прийшли й туди.
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