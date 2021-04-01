Російський журналіст Познер втік із Грузії на тлі протестів через його візит

Володимир Познер разом зі своїми гостями 1 квітня покинув Грузію. Він приїхав у Тбілісі для святкування свого дня народження, однак це спричинило протест серед місцевих жителів.

Познер вранці 1 квітня вилетів з міжнародного аеропорту Тбілісі. Перед цим на летовищі посилили охорону.

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Познер покинув Грузію

Журналіста і його гостей вивели з готелю Rooms в супроводі поліції. Вони поїхали на автобусі, який протестувальники закидали яйцями.

Нагадаємо, Познер прилетів до Грузії 31 березня та планував бути до 3 квітня. У Тбілісі він хотів відсвяткувати свій день народження.

Протест через візит Познера

Через приїзд Познера в Тбілісі спалахнули акції протесту.

Протестувальники зібралися під будівлею готелю Vinotel Boutique Hotel, де зупинилися російський журналіст та його друзі.

Люди вимагали, аби Познер покинув країну. Причиною називали заяви журналіста про те, що Абхазія більше не буде частиною Грузії.

Причиною називали заяви журналіста про те, що Абхазія більше не буде частиною Грузії. Пізніше Познер і його гості перебралися в готель Rooms. Однак протестувальники прийшли й туди.

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