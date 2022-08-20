Уламки пошкодили житлові будинки: фото залишків збитих над Дніпропетровщиною "Калібрів"

Зранку 20 серпня окупанти випустили по Дніпропетровські області 4 ракети типу "Калібр". На щастя, наша ППО змогла успішно знищити їх. Однак уламки впали у Покрові.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Він зазначив, що уламки ворожих ракет пошкодили 4 приватні житлові будинки на Дніпропетровщині. Однак за вдяки силам ППО вдалося уникнути більших жертв.

Напередодні Дня Державного Прапора і Дня Незалежності окупанти передали нам ось такі "привіти". Тому ще раз закликаю громадян – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ворог казиться, тож ми всі маємо бути максимально пильними,

– наголосив Лукашук.

Уламки збитої ракети "Калібр" / Фото Миколи Лукашука

Ворог атакував Дніпропетровщину

Зранку 20 серпня у небі над Дніпропетровщиною спрацювала ППО. Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що Сили ППО збили 4 ворожі ракети. Тобто усі, які скерували росіяни проти мирного населення. Окупанти намагалися атакувати область ракетами типу "Калібр".

Подію також прокоментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомив, що Повітряні Сили застосували тільки чотири ракети комплексу "С-300", щоб знищити крилаті "Калібри".

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