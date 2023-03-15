ППО, боєприпаси та "броньований кулак", – Резніков поділився приємними підсумками "Рамштайну 10"

Олексій Резніков повідомив, що "Рамштайн 10" 15 березня – офіційно завершився. Міністр оборони задоволений результатом.

Міністр оборони України Резніков зауважив, що "Рамштайн 10" вселяє оптимізм. Він подякував своєму колезі Ллойду Остіну – очільнику Пентагона – за видатне лідерство.

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Також Резніков подякував друзям з антикремлівської коаліції за їхню готовність бути поруч з Україною до її перемоги.

"Рамштайн 10" вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака",

– наголосив Резніков.

Що сказав очільник Пентагону

Остін під час "Рамштайну 10" наголосив, що у війні Росії з Україною настав переломний момент. Усі країни-союзниці мають виконати свої зобов'язання швидко, а також – повною мірою.

Очільник Пентагону зауважив: країни-союзниці демонструють незмінну рішучість та єдність.

Наразі міжнародна коаліція має надати Україні усе, що їй необхідно у боротьбі з російською агресією. Мовиться про озброєння, запасні частини та можливості для технічного обслуговування техніки (яку Україна отримала раніше).

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу.