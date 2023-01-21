У Кремлі уникли відповіді на запитання щодо ППО на дахах будівель у Москві

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков не захотів відповідати на незручне запитання, навіщо на дахах будівель у центрі Москви встановлюють системи ППО.

Коментуючи фото і відео, що з'явилися у соцмережах, путінський посіпака вирішив переадресувати його до міноборони Росії, пишуть ЗМІ країни-агресора.

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Тут я хочу вас повністю переадресувати таки до нашого міністерства оборони. Вони несуть відповідальність за безпеку країни в цілому та столиці зокрема. Про всі заходи, які вживаються, краще питати там, у міністерстві оборони,

– відповів Пєсков.

Інститут вивчення війни ISW вважає, що Кремль прагне створити інформаційні умови для того, щоб підготувати росіян до "затяжної війни" в Україні. І власне, системи ППО на дахах будинків та адмінбудівель – чергова спроба висвітлити Україну, як таку, що загрожує Росії.

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