Це ідіотизм, так її не розставляють, – опозиціонер висміяв ППО на дахах в Москві

У Москві почали встановлювати на дахах будівель системи ППО. У Росії є певна паніка через страх, що Україна може дронами діставати до військових об'єктів вглиб території країни-агресорки.

Підсилила паніку серед росіян і "бавовна", яка неодноразово траплялася на російських військових аеродромах. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Ідіотський задум росіян

Утім, головна проблема тут зовсім в іншому. Загалом в ідеї Кремля витягати ЗРГК "Панцир-С1" на дахи будівель у центрі російської столиці.

Річ у тім, що розміщувати такого роду захисні об'єкти ППО на дахах будівель у центрі Москви – це цілковитий ідіотизм, адже розміщувати треба було по периметру Москви,

– зауважив російський опозиційний політик.

За його словами, протиповітряна оборона Москви й мала б бути розміщена по периметру міста та області. Утім, як показує практика "бавовни", яка іноді трапляється на території країни-агресорки, російська ППО не працює.

Тож росіяни й почали витягувати на дахи будівель у Москві комплекси "Панцир-С1". На думку Яковенка, це суцільний ідіотизм. Так, навіть якщо росіяни й зіб'ють умовну ракету або дрона, то вони просто впадуть на голови москвичам разом з уламками цієї системи ППО.

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"Панцир С1" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Він призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

"Це ознака абсолютної деградації командування й тих осіб, які віддали таке розпорядження – споряджати ці об'єкти ППО на будівлі в центрі Москви", – наголосив російський опозиційний політик.

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