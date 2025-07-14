Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну, а на заміну закупить у США, – WP

Німеччина відправить в Україну батареї протиповітряної оборони Patriot і натомість придбає нові в США. Однак власне постачання озброєння може затягнутися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Читайте також США продаватимуть Patriot для НАТО: Зеленський сказав, які країни стоять за цим рішенням

Україна отримає більше систем ППО

Володимир Зеленський вже тривалий час закликає союзників надати Україні більше систем Patriot для посилення протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена передала кілька таких установок, однак згодом призупинила подальше постачання, оскільки Пентагон висловив занепокоєння щодо потенційного впливу на боєздатність американських збройних сил.

Водночас Німеччина погодилася передати Україні батареї Patriot, а для компенсації придбає нові системи у США. Про це після зустрічі повідомив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

Для обговорення деталей угоди 14 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до Вашингтона.

За словами Пісторіуса, рішення щодо двох систем Patriot для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів, але фактичне постачання першої системи "триватиме місяці".

Нагадаємо, під час пресконференції 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що наразі готується відправка 17 систем Patriot до України. За його словами, вони нібито можуть прибути дуже скоро.