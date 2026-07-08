Є лише одна можливість, – військовий експерт назвав ключ до захисту України від балістики

Україна звертається до європейських партнерів з проханням про надання ракет до Patriot, які є на їхніх складах, адже наразі це чи не єдиний спосіб боротьби з російською балістикою. Разом з цим тривають дискусії про можливість надання з боку США ліцензій на виробництво такої зброї.

Варто розуміти, що сьогодні ці ракети виготовляють лише дві компанії у США. Як розповів 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, потужність їхнього виробництва – 650-700 ракет на рік.

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Чому Україні завжди бракуватиме ракет до ППО?

Для того, щоб зрозуміти причину варто проаналізувати потреби нашої країни. Під час останнього великого обстрілу 6 липня Росія використала 29 балістичних ракет.

Ми можемо округлити цю цифру до 30. Також орієнтовно припускаємо, що росіяни можуть провести 4 таких обстрілів на місяць. Тоді отримуємо 120 ракет, які нам треба збивати. У рік – це 1440 ракет. Відповідно щонайменше стільки само нам потрібно ракет до Patriot.

Отже, все виробництво Сполучених Штатів, якщо навіть припустити, що всі ракети підуть для України, але можу гарантувати, що цього не буде, – їх все одно не вистачить,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що тактика просто збивати всі ракети – не спрацює. Нам треба зосередитись на тому, щоб мати засоби ураження, які знищать російські пускові установки, логістику, склади з боєприпасами.

"Саме на цьому треба фокусуватися. А просто нескінченно закуповувати ракети для Patriot – це шлях в нікуди, від цього ми точно не виграємо", – додав Павло Нарожний.

Чи є альтернатива для Patriot?

Якщо говоримо про альтернативну зброю, то треба згадати, що загалом виробництва є у Саудівській Аравії та в Японії. Також німці намагаються отримати ліцензії, але до цього їм ще дуже далеко.

Японці нам нічого не передадуть, тому що в них є власні вороги, які їм загрожують, – це Північна Корея і Китай. Саудівська Аравія нікому свої ракети не продає, вона навіть не надавала Україні військової допомоги, тільки гуманітарну й грошову,

– пояснив військовий експерт.

Отже, не варто сподіватися, що ми знайдемо виробника для Patriot. Щодо складів союзників, то, на жаль, союзники 30 років "забували" озброюватися, вважали, що Росія це їхній друг і ніколи не нападу.

У цей час Америка зменшувала постачання в Європу. Внаслідок цього Європа має на складах дуже мало ракет. Нідерланди відверто заявили, що вичерпали можливість надавати нам пряму допомогу. Вони можуть допомагати тільки грошима, бо складів зброї у них просто немає.

У Німеччини є якісь ракети, є в інших країнах. Володимир Зеленський публікував, що Канада передає нам ракети для ППО, але які саме ракети – він не сказав. Загалом вони дадуть нам вікно можливостей, щоб протриматися пів року – рік,

– додав Нарожний.

А за цей час нам потрібно знищувати склади противника. Тільки так ми можемо виграти війну. А сподіватися, що з неба впадуть ракети до Patriot, і ми зможемо збивати все, що по нас летить – це на рівні фантастики.