Не лише системи ППО: що може ефективно захистити небо Харкова
Ворог продовжує безжально обстрілювати Харків та область. Цілить в житлові райони, цивільну інфраструктуру, з кожною атакою кількість поранених чи загиблих зростає.
Що може ефективно захистити область пояснив для 24 Каналу військово-політичний глядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він переконаний, що справа не лише в засобах ППО, а й в українських ударах по Росії.
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Що може захистити Харків
Відомо, що зараз Україна веде переговори з Італією про передачу двох батарей Patriot. Однак, на переконання Коваленка, навіть не це може стати найефективнішим захистом міста. Найкраще – аби Україна отримала дозвіл бити по території Росії.
В радіусі 300 кілометрів від Харкова на території Росії розташована достатня кількість аеродромів, з яких ворог працює по українських містах, і вони мають бути знищені ракетами рівня ATACMS. Разом з аеродромами мають бути знищені літаки Су-34, які є основними носіями КАБів.
Надають дозвіл – ми починаємо відпрацьовувати. Це вже значно покращить безпеку не тільки на Харківщині, а й Сумщині, Чернігівщині і загалом обмежаться можливості використання тактичної авіації,
– додав військовий аналітик.
Які засоби ППО допоможуть
Крім того, ефективно захистити небо Харкова допоможуть засоби ППО малого та середнього радіуса дії.
"В повітряному просторі Харківщини дуже спокійно відчуває себе "Орлан-10", інші російські розвідувальні БпЛА, які й наводять ракети "Іскандер", – пояснив Коваленко.
Якщо ЗРК Patriot зможе з півночі області діставати російську авіацію, то збивати подібні дрони не буде. Фактично його зможе раніше виявити "Орлан-10" і скоригувати удар по системі.
Саме засоби малого та середнього радіуса дії зможуть ефективно знищувати дрони, дозвукові компоненти чи баражуючі боєприпаси.
Атаки по Харківщині: останнє
- 25 травня ворог цинічно обстріляв гіпермаркет "Епіцентр", що на Салтівці. А невдовзі ударив по центральному парку, де зазвичай на вихідних відпочиває багато людей. Втім, випущений снаряд в парку, на щастя, не розірвався.
- Після удару по гіпермаркету зафіксовано 12 загиблих, понад 40 людей отримали поранення. Загалом пожежа зайняла площу понад 10 тисяч квадратних метрів.
- В ніч на 25 травня ворог обстріляв місто балістичними ракетами С-300. Пошкоджено ліцей, багатоповерхівку, 15 приватних автомобілів. Деякі удари поцілили на відкриту місцевість.