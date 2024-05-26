Не лише системи ППО: що може ефективно захистити небо Харкова

Ворог продовжує безжально обстрілювати Харків та область. Цілить в житлові райони, цивільну інфраструктуру, з кожною атакою кількість поранених чи загиблих зростає.

Що може ефективно захистити область пояснив для 24 Каналу військово-політичний глядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він переконаний, що справа не лише в засобах ППО, а й в українських ударах по Росії.

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Що може захистити Харків

Відомо, що зараз Україна веде переговори з Італією про передачу двох батарей Patriot. Однак, на переконання Коваленка, навіть не це може стати найефективнішим захистом міста. Найкраще – аби Україна отримала дозвіл бити по території Росії.

В радіусі 300 кілометрів від Харкова на території Росії розташована достатня кількість аеродромів, з яких ворог працює по українських містах, і вони мають бути знищені ракетами рівня ATACMS. Разом з аеродромами мають бути знищені літаки Су-34, які є основними носіями КАБів.

Надають дозвіл – ми починаємо відпрацьовувати. Це вже значно покращить безпеку не тільки на Харківщині, а й Сумщині, Чернігівщині і загалом обмежаться можливості використання тактичної авіації,

– додав військовий аналітик.

Які засоби ППО допоможуть

Крім того, ефективно захистити небо Харкова допоможуть засоби ППО малого та середнього радіуса дії.

"В повітряному просторі Харківщини дуже спокійно відчуває себе "Орлан-10", інші російські розвідувальні БпЛА, які й наводять ракети "Іскандер", – пояснив Коваленко.

Якщо ЗРК Patriot зможе з півночі області діставати російську авіацію, то збивати подібні дрони не буде. Фактично його зможе раніше виявити "Орлан-10" і скоригувати удар по системі.

Саме засоби малого та середнього радіуса дії зможуть ефективно знищувати дрони, дозвукові компоненти чи баражуючі боєприпаси.

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