Німеччина до кінця року передасть шосту IRIS-T і пускові установки Patriot, – Шмигаль

Німеччина планує передати Україні систему ППО IRIS-T, а також пускові установки Patriot. Це має відбутися до кінця 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у його телеграм-каналі.

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Яку допомогу надасть Німеччина найближчим часом

Український прем'єр-міністр зазначив, що під час сьомого Українсько-німецького економічного форуму канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що його країна передасть до кінця року шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot.

Дякуємо за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів,

– наголосив Шмигаль.

Окрім того, глава українського Кабміну подякував уряду ФРН за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку.

"Вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 мільйони євро", – сказав прем'єр.

Він також подякував бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну, адже після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Ба більше, багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україні.

До слова, керівник спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявляв, що наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів. А саме до Різдва.