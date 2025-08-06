Росія формує нове кільце протиповітряної оборони навколо Москви, використовуючи бази старих радянських комплексів. За даними журналістів "Настоящего времени", супутники виявили понад 15 таких позицій у Московській області.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Кремль намагається швидко посилити захист від дронів та ракет, змінюючи стару систему, яка не перекриває всі сектори. За його словами, радянські рубежі не пристосовані до новітніх засобів ураження.

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Чому Кремль повернувся до радянських об’єктів?

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки зазначив, що нові позиції ППО розгортають на місці колишнього "малого кільця" оборони, створеного ще у 60–70-х роках. Тоді ці комплекси були спрямовані на відбиття ракетних ударів ядерного типу.

Вони були заточені на ракети балістичного та тактичного рівня. А це вже сьогодні інша модель війни. І це ударні дрони різних типів, які відповідно змінюють і вектор руху,

– пояснив Маломуж.

За його словами, Росія використовує старі рубежі, щоб швидко розгорнути нові комплекси без будівництва з нуля. Це дозволяє наситити периметр засобами ППО у короткі терміни.

Радянська ППО не захищає Москву від дронів

Микола Маломуж пояснив, що радянські комплекси проєктувалися під загрози часів холодної війни, коли основним ризиком були удари балістичних ракет на великій висоті. Сучасні ж атаки здійснюються низьковисотними ударними дронами та крилатими ракетами, які важко зафіксувати.

Вони передбачають удари і згори, і буквально над будівлями, тому системам ППО складно їх виявити,

– зазначив генерал.

За його словами, зараз Росія змушена розробляти нові моделі оборони, комбінуючи модернізовані радянські позиції з новими засобами перехоплення. Йдеться не лише про оборону Москви, а й інших великих міст, де прагнуть частково перекрити прогалини у захисті.

Як Україна планує обходити нові рубежі ППО?

Микола Маломуж наголосив, що розгортання нових позицій ППО навколо Москви не зупинить українські удари по стратегічних цілях у глибині Росії. Українські дрони та ракети постійно модернізують, щоб вони залишалися непомітними для ворожих систем.

Ми їх удосконалюємо зараз системно, що їхні системи РЕБ і ППО можуть їх просто не бачити або не виявляти,

– зазначив генерал.

За його словами, сучасні алгоритми зі штучним інтелектом дають змогу вводити комплекси ППО в оману, впливаючи на їхні програми захисту. Це відкриває шлях для точкових ударів навіть по посилених оборонних рубежах.