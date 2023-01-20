Москвичам приготуватися: росіяни готуються обороняти столицю

У Кремлі вирішили не чекати, коли пройде "Рамштайн", й Україна отримає колосальний обсяг військової техніки, зброї та боєприпасів. Вони, очевидно, щось знають і тому за добу до проведення цього заходу почали посилювати ППО Москви.

Найважливіше завдання міноборони Росії – зберегти Москву

Вони розміщують системи для відбиття ракетних ударів безпосередньо на будівлі міністерства оборони Росії. Там помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир". Ми таких вже багато спалили.

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Це важливо, адже російські мобілізовані солдати, мабуть, сумують і думають: "Навіщо ми записуємо відео й говоримо, що нам обіцяли, що ми будемо на першій – третій лінії оборони й охоронятимемо "нові території Росії", а нас відправили в саме пекло".

Не треба цих сльозливих текстів, бо Шойгу, Конашенков і всі інші російські генерали показали, що для них зараз найважливіше завдання – зберегти Москву.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров розказує, що трагедія в Дніпрі, тобто попадання російської ракети у житловий будинок, трапилося тому, що ми розмістили ППО в місті. От тепер вони роблять те саме, про що говорив Лавров.

Росіяни готуються до бомбардувань Москви

Москвичі, пора! У Криму ті, що розумніші, вже так роблять. Вони продають квартири і переїжджають в глиб Росії, адже там безпечніше.

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Розміщення цих систем у Москві дуже показове: