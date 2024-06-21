ППО "Панцир" збила свій же вертоліт Ка-29: в Росії бідкаються на нову тактику ЗСУ

Російська протиповітряна оборона збили власний транспортно-бойовий літак Ка-29 біля Анапи у Краснодарському краї.

Російські телеграм-канали повідомляють, що екіпаж літака – не вижив. І хоч, як заявляють росіяни, це їх ППО збило літак, звинувачують вони у цьому Збройні Сили України. Мовляв, виною нова тактика ударів.

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Російська ППО збила свій літак

Зокрема, пропагандисти пишуть, що окупанти збили свій літак нібито через масштабну атаку ЗСУ на Росію: безпілотниками та безекіпажними катерами.

"Українці застосували нову тактику – одночасна атака БЕКами та БпЛА. Щоб відбити атаку катерів, потрібно підіймати у повітря літаки, щоб відбитися від БпЛА потрібно знищувати повітряні цілі. А одне з іншим у нас не дружить", – бідкаються росіяни.

Детально про збиття російського Ка-29

В ніч на 21 червня росіяни втратили вертоліт Ка-29, який летів над Анапою у Краснодарському краї. Інцидент стався завдяки "дружньому вогню".

По вертольоту "вдало" відпрацювала російська установка протиповітряної оборони (ППО). Екіпаж, четверо росіян, не вижили.

Зі свого боку, Ка-29 прямував у бік Криму, щоб відбити атаку безпілотних морських катерів Сил оборони.



Російський літак Ка-29 зазнав аварії / Фото російські тг-канали

Що за нова тактика ЗСУ

Про інцидент в небі над Краснодарським краєм повідомили російські воєнкори. Зокрема, Flightbomber пояснив, що причина інциденту – особлива нова тактика ЗСУ. З його слів, Сили оборони одночасно атакують БПЛА і морськими дронами. Вертольоти злітають, що знищити морські дрони, і потрапляють під удар російської ППО, яка саме у той момент полює на літальні апарати.

"Штучно створюється перевантаження каналів з надією на помилку і на меншу ефективність і свободу дій для роботи ППО", – зазначив росіянин.

Водночас у міноборони Росії у звіті не згадали нічого про інцидент у Краснодарському краї. Ні слова про це також не згадав губернатор Веніамін Кондратьєв.

Результати нічних відпрацювань ЗСУ