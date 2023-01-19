Скільки батарей Patriot потрібно Україні, щоб закрити небо: військовий експерт назвав цифру

Західні партнери активізували військову допомогу Україні, до якої ввійшли системи ППО Patroit. Аби закрити небо, нам потрібно в кілька разів більше батарей, ніж ми нині отримаємо, але початок покладено потужний.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він переконаний, що війна з Росією триватиме близько 10 років, і продовжиться з тими країнами, на які вона розпадеться.

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За словами Світана, для того, щоб повністю закрити небо над Україною потрібно 2 комплекси ППО Patriot. Один такий комплекс налічує 8 — 9 батарей. Загалом Україна потребує від 16 до 18 батарей Patriot, вважає спікер.

Поки що нам передають три. Тому можна розраховувати, що ці три батареї прикриють, наприклад, площу з великим населеним пунктом. Хоча б 1 – 2, можливо, 3 аеродроми візьмуть під контроль,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що початок гарний, але Україна потребує, як мінімум, в 6 разів більше таких батарей.

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Що потрібно, крім Patriot

Світан підкреслив, що будь-яка ППО повинна бути багато ешалонованою. Вона має починатися з мобільних вогневих груп, тобто з кулеметів, "зеніток", ПЗРК армійського рівня, і закінчуватися тими ж Patriot.

Однак хотілося б більше, ППО DHAAD, ізраїльські "Хец", але я не думаю, що такого рівня зброю нам передадуть. Дякуємо хоча б за Patriot. Три батареї – це дуже добре на старті. Я гадаю, що протягом року ми отримаємо хоча б один комплекс і розвернемо на його базі хорошу систему протиповітряної оборони,

– повідомив військовий.

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