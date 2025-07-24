ППО працює в Черкасах – "Шахеди" поруч із містом

Ворожі безпілотники залетіли до Черкаської області та загрожували Черкасам. Місто чуло вибухи.

Про це інформувало Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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БпЛА на Черкащині 24 липня: що відомо про нічну атаку?

На Черкащині оголошували повітряну тривогу приблизно з 02:30 ночі 24 липня. Менш як за годину стало відомо про ударні дрони ворога поблизу Черкас.

За кілька хвилин після 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру. А також про роботу ППО.

Офіційних повідомлень влади щодо цього на момент публікації не було. Наголошуємо, під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях.

Додамо, що цієї ночі БпЛА ворога атакували Одеську область, Запоріжжя та Миколаїв.

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