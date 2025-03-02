ППО працювала у 13 областях: вночі ворог запустив по Україні майже 80 "Шахедів"
- Російські війська атакували Україну 79-ма ударними дронами-камікадзе та безпілотниками-імітаторами, з яких 63 були збиті.
- Сили ППО працювали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
У ніч проти 2 березня російські війська вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили в небі над країною 63 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
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Російські "Шахеди" вчергове атакували Україну
В Повітряних силах зазначили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях,
– йдеться в повідомленні.
Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені – без негативних наслідків.
Як зазначили в Повітряних силах, внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.