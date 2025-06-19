ППО працює у Київській області проти БпЛА, у Києві тривога

Київська область під атакою БпЛА. Російська армія запустила безпілотники проти України вночі 19 червня.

У Київській ОВА повідомили про роботу ППО в регіоні, у Києві також повітряна тривога. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Київщину 19 червня: що відбувалося

Повітряну тривогу в Києві через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників оголосили о 00:55, в Київській області – о 00:14 вночі 19 червня. Близько 1 ночі до регіону залетіли БпЛА російської армії.

Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах, що в регіоні є дрони й працюють сили Протиповітряної оборони. Також у Київській міській військовій адміністрації констатували, що є загроза для столиці.

На Київ прямують ворожі дрони, може бути чутно роботу ППО,

– написав очільник відомства Тимур Ткаченко.

На час публікації загроза БпЛА актуальна для Сходу та Центру України. Подбайте про безпеку та перебувайте у захищених місцях до відбою повітряної тривоги!

Трохи раніше ввечері російські військові обстріляли Суми з РСЗВ.

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